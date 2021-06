Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

S&P-500

(Teleborsa) -, che non si allinea alla chiusura rialzista delle altre borse di Eurolandia. Stabile sulla piazza di New York l'. Tra i titoli a maggior capitalizzazione sul FTSE MIB, gli acquisti hanno premiato i titoli del- Banca Generali, Fineco e Mediolanum, mentre hanno terminato la giornata in negativo le banche.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,212. L'è sostanzialmente stabile su 1.859,5 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,93%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +98 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,73%.senza slancio, che negozia con un -0,12%,è stabile, riportando un moderato +0,17%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,2%.Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 25.768 punti; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 28.264 punti, sui livelli della vigilia.Senza direzione il(+0,02%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato il(-0,04%).Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,78 miliardi di euro, in deciso ribasso (-12,63%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,03 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,55 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,43 miliardi.Tra i 435 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 186, mentre 211 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 38 azioni.di Piazza Affari, su di giri(+2,41%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,28%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,68%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,65%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,03%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,82%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,47%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,39%.del FTSE MidCap,(+6,48%),(+2,61%),(+2,46%) e(+2,23%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,29%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,27%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,01%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,92%.