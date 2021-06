Credit Agricole lancia OPA su controllata FriulAdria

Credit Agricole

(Teleborsa) -(Gruppo) ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto volontaria avente ad oggetto n. 4.159.603 azioni ordinarie della propria controllata Crédit Agricole FriulAdria.Lo si apprende da una nota diffusa dalla società in cui si prevede di portare a compimento l’Offerta entro il terzo trimestre di quest’anno.Il Periodo di Adesione all’Offerta - che sarà concordato cone avrà una durata compresa tra un minimo di 15 e un massimo di 40 giorni di borsa aperta, salvo proroga - inizierà successivamente alla pubblicazione del Documento d’Offerta, in conformità alle previsioni di legge.Crédit Agricole Italia offre unin denaro fino a massimi Euro 40 per azione costituito da: una componente immediata pari ad Euro 35 per azione, che sarà corrisposta alla data di regolamento dell’offerta; e una componente differita pari ad Euro 5 per azione, che sarà corrisposta dopo tre anni e a condizione che l’aderente all’offerta mantenga determinati requisiti.Considerando sia la componente immediata sia quella differita, "il corrispettivo massimo complessivo incorpora undell’azione; la sola componente immediata incorpora un premio del 20,7% rispetto all’ultimo prezzo di mercato dell’azione".