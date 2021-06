Debole il mercato di Tokyo con il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Seduta debole per la Borsa di Tokyo e per le altre principali piazze asiatiche, che seguono i cali del mercato azionario americano, con gli investitori in attesa di maggiori indicazioni sull'inflazione dalla riunione della Federal Reserve, iniziata ieri e che terminerà oggi.L'indice giapponesearchivia la seduta con un leggero calo dello 0,48%; sulla stessa linea, l'è crollato del 2,07%.Poco sotto la parità(-0,37%); in moderato rialzo(+0,57%).Leggermente negativo(-0,39%); sulla parità(-0,07%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,04%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,09%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,02%.Il rendimento dell'è pari allo 0,05%, mentre il rendimento delscambia al 3,13%.