In calo la Borsa di New York dopo il meeting della FED

(Teleborsa) -, ilè in calo (-0,9%) e si attesta su 33.991 punti: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 4.212 punti, in calo dello 0,82%. In ribasso il(-0,98%); sulla stessa tendenza, in rosso l'(-0,83%).Gli indici statunitensi sono scesi ai minimi della seduta dopo che la Federal Reserve ha alzato le sue aspettative die comunicato di prevedere dueentro fine 2023.Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, i settori(-1,20%),(-1,18%) e(-1,17%) sono tra i più venduti.Al top tra i(+1,31%) e(+0,74%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,18%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,51%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,04%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,73%.Tra i(+2,42%),(+1,16%),(+0,88%) e(+0,86%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,41%.Affonda, con un ribasso del 3,39%.Crolla, con una flessione del 2,85%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,77%.