Roblox, a maggio calano gli utenti attivi rispetto al mese precedente

Roblox

(Teleborsa) -, società quotata al NYSE che progetta e sviluppa una vasta gamma di giochi di ruolo online, ha diffusoper le sue metriche fondamentali nel mese di maggio 2021. Gli(DAU) sono stati 43 milioni, in aumento del 28% rispetto a maggio dello scorso anno, ma in calo dell'1% rispetto ai 43,3 milioni di aprile 2021.Lesui suoi videogiochi sono state 3,2 miliardi, in aumento del 9% anno su anno e dell'1% rispetto ai 3,2 miliardi di aprile 2021. Il totale delle spese effettuate dai video-giocatori è stimato tra 216 milioni e 219 milioni di dollari, in un aumento del 24-26% anno su anno. Allo stesso tempo, laè stata tra 5,02 e 5,09 dollari, in calo del 2-3% anno su anno. Ledella società per il mese di maggio sono state circa tra 149 milioni e 151 milioni di dollari, in crescita del 123-126% rispetto al mese di maggio 2020.