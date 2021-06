illimity Bank, joint venture paritaria con Apollo Global Management

illimity Bank

Apollo Global Management

(Teleborsa) -ha siglato una lettera di intenti vincolante per formare una Joint Venture paritaria (50/50) con alcuni fondi gestiti dafinalizzata ad investire fino a 500 milioni di euro in crediti deteriorati single name di natura immobiliare in Italia.La JV- spiega una nota congiunta - che avrà un periodo di investimento iniziale di 2 anni, con possibilità di proroga, perseguirà investimenti in crediti a sofferenza e unlikely-to-pay principalmente garantiti da sottostante immobiliare e con prezzo unitario fino a 50 milioni di euro.La JV, che vedrà, prevede inoltre il conferimento da parte di illimity di(Gross Book Value o GBV) di crediti precedentemente acquistati da illimity e rappresentativi di parte dell’attuale portafoglio di investimenti nel mondo special situation real estate della Banca.La JV vedrà il diretto coinvolgimento dei team Special Situations Real Estate di illimity e dei team di European Principal Finance di Apollo., come special servicer in esclusiva per la gestione degli investimenti.La transazione sarà strutturata, e i contratti definitivi sottoscritti, in seguito alla revisione delle appropriate considerazioni di strutturazione e al soddisfacimento di determinate condizioni di prassi. E' previsto di sottoscrivere gli accordi definitivi e didel 2021.: ", che conferma il ruolo di illimity come operatore primario nel mercato italiano dei crediti distressed e il suo riconoscimento a livello internazionale. La scelta di neprix come special servicer in esclusiva, accelera lo sviluppo delle attività conto terzi di servicing di neprix, ed è il riconoscimento della qualità delle attività di gestione dei crediti non-performing e del successo del business model sottostante".