ILLA, nuovo ordine da 3,1 milioni di euro

ILLA

(Teleborsa) -, azienda quotata su AIM Italia e attiva nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, ha ricevuto unda un importante cliente leader mondiale nel settore del cookware. La nuova commessa, che si aggiunge al fatturato di 1,2 milioni di euro effettuato con lo stesso committente comunicato a inizio anno, consolida i rapporti commerciali tra le due società, portando il valore totale del business con questo cliente da 2021 a circa 4,3 milioni di euro."Il nuovo ordine ci consente di aggiungere un tassello importante nel processo di riposizionamento dei nostri prodotti nel mercato, alla base della nostra strategia per rilanciare l'azienda, investendo molto anche sull'innovazione, per raggiungere gli obiettivi di fatturato che ci siamo posti - ha dichiaratodi ILLA - Il nuovo ordine da questo nuovo cliente permette di consolidare una relazione che sta permettendo, insieme ad altri importanti clienti sviluppati a partire dalla seconda metà del 2019, di rimpiazzare il cliente storico IKEA".