A due velocità il listino americano

(Teleborsa) - Avvio di settimana con segni misti per la borsa di Wall Street, con gli investitori che, in parte, sembrano essersi scrollati di dosso le preoccupazioni per un aumento più ravvicinato dei tassi USA.Sulle prime rilevazioni, ilè in aumento dello 0,71%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.179 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,41%; sui livelli della vigilia l'(+0,18%).(+1,70%),(+1,47%) e(+1,43%) in buona luce sul listino S&P 500.del Dow Jones,(+2,66%),(+2,63%),(+1,90%) e(+1,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,18%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,04%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,61%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,29%),(+2,19%),(+1,63%) e(+1,45%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,73%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,11%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,72%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,42%.