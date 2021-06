Borse europee deboli. Limita le perdite Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Terna

Ferrari

Banco BPM

BPER

Banca Mediolanum

Banca Generali

Mutuionline

La Doria

El.En

B.F

Tod's

Saras

FILA

Autogrill

(Teleborsa) -, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Sotto pressione i titoli dei comparti viaggi e turismo, a causa della preoccupazione per il diffondersi delladel coronavirus, che potrebbe costringere alcuni Paesi a rivedere i propri piani di riapertura.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,22%. Lieve calo dell', che scende a 1.774,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,13% a quota +111 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,90%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, pensosa, con un calo frazionale dello 0,26%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,25%.A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 25.421 punti, con uno scarto percentuale dello 0,35%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,35%, scambiando a 27.877 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,30%; sui livelli della vigilia il(+0,15%).di Piazza Affari, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,83%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,56%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,83%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,66%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,61%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,42%.di Milano,(+4,10%),(+1,90%),(+1,11%) e(+1,10%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,85%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,75%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,53%.Affonda, con un ribasso del 2,16%.