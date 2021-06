Autogrill, conclusa offerta in opzione dell'aumento di capitale

Autogrill

(Teleborsa) -ha reso noto che durante il periodo di offerta in opzione dell', iniziato il 14 giugno 2021 e conclusosi oggi, sono stati esercitati 249.110.975 diritti di opzione per la sottoscrizione di 129.537.707 nuove azioni, pari al 99,16% del totale delle nuove azioni, per un controvalore complessivo pari aAl termine del periodo di opzione risultano non esercitati 2.107.375 diritti di opzione (), relativi alla sottoscrizione di 1.095.835 nuove azioni, corrispondenti allo 0,84% del totale delle nuove azioni, per un controvalore complessivo pari a 5.029.882,65 euro. I diritti inoptati sarannoda Autogrill sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana nelle sedute dell'1 e 2 luglio 2021, salvo chiusura anticipata dell'offerta in Borsa in caso di vendita integrale dei diritti inoptati.In adempimento dell'impegno di sottoscrizione assunto in data 8 giugno 2021,di Autogrill, ha sottoscritto tutte le azioni a esso spettanti in opzione, in ragione delle azioni dallo stesso detenute, pari al 50,10% del capitale sociale di Autogrill, "a conferma della fiducia nelle prospettive di crescita del gruppo", sottolinea una nota.