Mercato americano positivo trainato dal settore finanziario

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

materiali

finanziario

energia

Goldman Sachs

JP Morgan

Walgreens Boots Alliance

Boeing

Honeywell International

Western Digital

Cognizant Technology Solutions

Mattel

Wynn Resorts

Twenty-First Century Fox

FOX

Baidu

Tesla Motors

(Teleborsa) -, con ilche sta mettendo a segno un +0,48%, mentre aumenta a un ritmo minore l', con le quotazioni che si posizionano a 4.299 punti (+0,18%). Sui livelli della vigilia il(-0,11%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia l'(+0,16%).Dopo aver superato lo stress test della FED , le banche americane stanno iniziando ad annunciaree la ripartenza deiazionari. Secondo la stima del Financial Times, le banche USA sono pronte ad incrementare di oltre due miliardi di dollari il valore dei dividendi in arrivo nel terzo trimestre di quest'anno.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,78%),(+0,72%) e(+0,66%).Al top tra i(+1,99%),(+1,16%),(+1,03%) e(+0,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,13%.(+1,28%),(+1,10%),(+0,86%) e(+0,74%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,81%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,13%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,06%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,94%.