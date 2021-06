Seduta a due velocità a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue con prudenza la Borsa di New York nell'ultima seduta del mese di giugno. A Wall Street sono scattate alcune prese di beneficio dopo i record della vigilia. La cautela tra gli investitori è d'obbligo dopo cheha dichiarato che l'economia americana mostra una forza sorprendente e quindi la banca centrale americana potrebbe iniziare a ridurre gli acquisti di titoli prima del previsto. Sullo sfondo resta la preoccupazione per il diffondersi delladel Covid-19.Tra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,51% a 34.292 punti, mentre, al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni l', fermandosi a 4.292 punti. Sulla parità il(-0,12%); sulla stessa tendenza, senza direzione l'(+0,09%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,27%),(+0,63%) e(+0,52%).del Dow Jones,(+2,59%),(+2,23%),(+1,71%) e(+1,07%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,13%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,21%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,10%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,57%.(+10,33%),(+3,11%),(+2,75%) e(+2,16%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,74%.In caduta libera, che affonda del 2,21%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,59%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,50%.