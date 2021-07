Covid, EMA: "Con due dosi vaccini proteggono da variante Delta"

(Teleborsa) - "I nostri dati mostrano che due dosi dei quattro vaccini approvati proteggono contro la variante Delta, questi dati sono rassicuranti. È importante continuare la vaccinazione con particolare attenzione alle persone più vulnerabili e gli anziani". È quanto ha annunciato oggirassicurando sull'efficacia dei sieriUlteriori accertamenti sono invece necessari per certificare il livello di protezione dato dal mix derivante dalla, proposta a quanti hanno ricevuto la prima dose con il vaccino di AstraZeneca. "Attualmente l'Ema non è in grado di fornire una raccomandazione definitiva sull'uso di diversi vaccini anti-Covid per le due dosi del ciclo di vaccinazione, ma – ha affermato Cavaleri – i dati preliminari di studi in Spagna e Germania mostrano unaLa strategia di vaccinazione eterologa ha storicamente dimostrato di essere di successo, è stata utilizzata per altri vaccini e ha una solida logica scientifica".Riguardo alleCavaleri ha spiegato che "tutti e cinque i trattamenti selezionati dalla Commissione europea nell'ambito della sua strategia terapeutica sono attualmente in fase di revisione continua da parte dell'Ema". Una revisione che "continuerà durante l'estate". I primi pareri – ha concluso il responsabile della task force – "sono attesi entro la fine dell'anno".