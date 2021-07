EssilorLuxottica compra il 76,72% di GrandVision, lancia OPA su residuo

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -ha completato, in data odierna 1° luglio 2021, l’acquisizione della, società interamente controllata da HAL Holding, a un prezzo pari a 28,42 euro per azione. Lo fa sapere la stessa EssilorLuxottica con una nota aggiungendo chesulla totalità delle azioni rimanenti di GrandVision.In conseguenza del completamento dell'operazione prevista dal Block Trade Agreement - si legge nella nota - EssilorLuxottica ha acquisito il "controllo prevalente” (overwegende zeggenschap) su GrandVision ed è tenuta a lanciare un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria avente ad oggetto la totalità delle azioni della Società rimanenti in circolazione, in conformità con la legge olandese. L’intento di EssilorLuxottica è quello di procedere con ilEssilorLuxottica presenterà il documento di offerta per l'offerta pubblica di acquisto all'autorità olandese per i mercati finanziari (AFM) entro e non oltre il 23 settembre 2021, data ultima per la presentazione del documento di offerta per l'approvazione da parte dell’AFM ai sensi della legge olandese.Il documento di offerta avrà ad oggetto l'offerta pubblica di acquisto di tutte le azioni ordinarie rimanenti in circolazione del capitale sociale di GrandVision, ciascuna avente un valore nominale di euro 0,02. Il prezzo di offerta per azione sarà di Euro 28,42 e tale prezzo di offerta è pari al prezzo per azione pagato da EssilorLuxottica ai sensi del Block Trade Agreement. Il prezzo di offerta è inoltre pari al prezzo più alto pagato da EssilorLuxottica per le azioni di GrandVision durante i dodici mesi precedenti l'annuncio dell'offerta pubblica di acquisto ed è quindi da ritenersi un "prezzo equo" (billijke prijs) ai sensi del paragrafo 5:80a della “Legge Olandese sulla Vigilanza Finanziaria” (Wet op het financieel toezicht). Il perfezionamento dell’offerta pubblica di acquisto è previsto entro sei mesi.EssilorLuxottica conferma altresì che "sono stati garantiti fondi sufficienti per il pagamento integrale di tutte le azioni rimanenti in circolazione di GrandVision a fronte del prezzo di offerta".Alla data odierna, EssilorLuxottica detiene una partecipazione pari al 76,72% in GrandVision.EssilorLuxottica si è avvalsa della consulenza di Citi in qualità di advisor finanziario M&A, Sullivan & Cromwell LLP in qualità di advisor legale M&A, Stibbe N.V. in qualità di advisor legale M&A per le questioni di diritto olandese, BonelliErede e Stibbe N.V. in qualità di advisor legali nel processo arbitrale, BonelliErede e Latham & Watkins LLP in qualità di consulenti legali per le questioni antitrust.