Eurizon acquisisce il cotrollo di GSA attraverso fondi infrastrutturali Eurizon ITE

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -(Gruppo) sottoscrive un accordo per(GSA), operatore leader italiano nella prevenzione degli incendi, attraverso i due Fondi di Investimento Alternativo (FIA),(FIA chiuso riservato, dedicato ad investitori istituzionali) ed(FIA chiuso non riservato, dedicato a investitori retail).I due fondi, istituiti nel 2020 da Pramerica SGR e confluiti in Eurizon Capital SGR a seguito dell’incorporazione della prima nella seconda, rappresentano la strategia alternativa degli investimenti diretti nel settore infrastrutturale e soggiacciono alla disciplina dei PIR alternativi con i relativi benefici fiscali.Con quest’operazione,, i due fondi Eurizon ITE rilevano il, Amministratore Delegato di GSA, che reinvestiranno nella società con quote rispettivamente del 12% e del 18%. Una parte del capitale sarà riservata al management della società. La transazione ha undi Euro.a livello italiano ed europeo nella prevenzione in strutture e infrastrutture ad alto rischio di incendio, quali gallerie, ospedali, cantieri navali, porti e stazioni ferroviarie.L’operazione è supportata da undi Euro (suddiviso in una linea acquisition da 120 milioni di Euro, una linea capex da 20 milioni di Euro e una linea revolving da 10 milioni di Euro), garantito da un pool dibanche composto da Intesa Sanpaolo, Banca Nazionale del Lavoro, Banco BPM, Credit Agricole Italia, Muzinich ed UniCredit.Per la gestione dei due fondi, Eurizon si avvale del supporto operativo di ITE Capital Partners, società di advisory fondata da Vito Gamberale, insieme ad altri tre manager di pluriennale esperienza negli investimenti in infrastrutture, Mauro Maia, Matteo Ambroggio e Luigi Radice.I fondi Eurizon ITE sono stati assistiti dallo studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners per la parte legale, da Kearney per la parte business, da KPMG per la parte finanziaria e fiscale e da Aon per la parte assicurativa.