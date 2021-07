"Noi ripartiamo", Intesa Sp: appuntamento il 2 luglio a Roma

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Dopoappuntamento il, terzo dei quattro incontri del road show digitale dal titoloorganizzato dadedicata all’Economia del bene comune che vedono protagonisti esperti, personalità istituzionali, realtà delper affrontare alcune delle grandi tematiche decisive per il non profit italiano affinché partecipi con un ruolo da protagonista alPer valorizzare al meglio ilche l’azione civile può sviluppare si dialogherà sui punti cardinali e le direttrici strategiche dell’azione del Terzo Settore dentro la cornice degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: digitalizzazione, fonti finanziarie innovative, rilancio della cultura e del turismo, inclusione e cittadinanza. Sono gli ambiti strategici sui quali il PNRR insiste con maggiore forza e originalità."Ilha subito unma è anche stato una forza su cui il Paese ha potuto contare per la ripartenza, in cui occorre anche reinventarsi e innovare. Ora l’obiettivo è guardare al futuro, a quelle che saranno le linee guida dello sviluppo, del ritorno alla normalità e a una crescita diversa. Per poterlo fare il credito è importante per incoraggiare e indirizzare il non profit a migliorare la propria sostenibilità.muove da queste considerazioni. La Banca, le realtà non profit, gli esperti e le personalità istituzionali impegnati a progettare la nuova agenda del non profit italiano accompagnano il Terzo Settore a essere protagonista del PNRR e alla ripresa del Paese", dichiaraResponsabile della Direzione Impact di Intesa Sanpaolo, che parteciperà a tutte le tappe del road show.nell’incontro online (moderato da Flaviano Zandonai, sociologo ed esperto di non profit e imprenditoria sociale)si affronteranno temi collegati ai significativi spazi di crescita e di rafforzamento del Terzo Settore finalmente presenti nel piano.L’attenzione dei relatori si concentrerà sulla necessità di sostenere leL’incontro sarà anche l’occasione perdi avviare un cantiere condiviso dedicato alla digitalizzazione, come messa in sicurezza dei dati e creazione di nuovi ricavi.Il Terzo Settore possiede - aggregando 37 milioni di cittadini serviti, 6,5 milioni di operatori e oltre 350.000 enti – è detentore di una enorme mole di dati, ma non li governa come potrebbe in quanto è ancora fortemente "analogico". La Banca si pone oggi di fronte alla necessità di stimolare un salto in avanti del Terzo Settore, cogliendo le opportunità offerte dalle nuove risorse del PNRR in tema di digitalizzazione. Con una riflessione didirettore ANSA, interverrà, Professore Emerito di Fisica Teorica alPolitecnico di Torino e Presidente Fondazione ISI - Istituto per l'Interscambio Scientifico di Torino, che parlerà di Big Data e Intelligenza Artificiale al servizio del Terzo Settore. Gli esperti di questa tappa sono(Head of Clients Services ThoughtWorks), Claudia Fiaschi (Portavoce Forum del Terzo Settore) e Martino Maurizio Pimpinella (Presidente dell’Associazione Italiana Prestatori Servizi di Pagamento) che affronteranno rispettivamente: il tema della messa in sicurezza e valorizzazione dei dati; l’importanza di digitalizzare del Terzo Settore; i Big Data come valore per il sistema Paese nel contesto italiano ed internazionale.Come nei precedenti appuntamenti, spazio ai rappresentanti delle realtà sociali sul territorio che si confronteranno sulle buone pratiche in questo ambito, coordinati da(Direttore Commerciale Impact) e(Responsabile Marketing Finanziamenti Impact e Terzo Settore):(Hypermynds),(Fondazione Santa Lucia),(Associazione Centro Elis),(Legambiente) e(Conferenza Episcopale Italiana).Prossimo e ultimo appuntamento il