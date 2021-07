Borse asiatiche a due velocità. Tokyo è debole

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Le borse asiatiche si sono mosse fra alti e bassi, beneficiando da un lato dei positivi dati sul mercato del lavoro americano, ma risentendo anche del diffondersi dei contagi della variante Covid, soprattutto in Giappone, in vista delle Olimpiadi., si è mosso sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale dello 0,61%, mentre il Topic perde lo 0,46%. Poco sopra la parità chiude invece(+0,34%).A due velocità le borse cinesi, conche tiene sulla parità (+0,09%), mentre appare più fiacca, che lima lo 0,16%. Meglio fache sale dell'1,14%.Fra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi gli scambi, è debole, che mostra un calo dello 0,65%, assieme a(-0,37%) e(-0,52%). Positive(+0,23%) e(+0,01%).Leggermente positiva(+0,69%); consolida i livelli della vigilia(-0,01%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,02%. Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,22%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,06%.Il rendimento dell'è pari allo 0,04%, mentre il rendimento delscambia al 3,09%.