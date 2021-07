ID-ENTITY, +47% al debutto su AIM Italia

ID-ENTITY

(Teleborsa) -, MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel, ha chiuso il primo giorno di negoziazioni su AIM Italiaa 2,502 euro per azione, rispetto a un prezzo di collocamento fissato a 1,70 euro. Nel corso della giornata sono state scambiate 554.000 azioni, per unpari a 1.445.729 euro.A fine seduta ladella società è pari a circa 18,7 milioni di euro, rispetto ad una capitalizzazione post money pari a circa 12,7 milioni di euro (Equity Value).