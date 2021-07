Limita le perdite Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 34.683 punti, con uno scarto percentuale dello 0,30%, spezzando la catena positiva di quattro consecutivi rialzi, iniziata martedì scorso, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.347 punti. Leggermente positivo il(+0,3%); pressoché invariato l'(+0,01%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,65%),(-1,08%) e(-0,49%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,08%),(+0,71%) e(+0,53%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,13%.scende dell'1,40%.Calo deciso per, che segna un -1,27%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,21%.Tra i(+2,00%),(+1,25%),(+1,16%) e(+1,10%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,47%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,84%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,63%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,60%.