Borse asiatiche negative. Limita le perdite Tokyo

(Teleborsa) - Il listino diarchivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,66%; sulla stessa linea, in lieve calo, che archivia la giornata sotto la parità.A pesare sul sentiment delle Borse asiatiche è il, su cui pesa il giro di vite delle autorità cinesi sulle società tech quotate. Altri fattori tenuti in considerazione dagli investitori sono il timore che il rimbalzo economico della Cina possa aver raggiunto il picco e le discussioni sul tapering negli Stati Uniti.Pesante(-2,58%); sulla stessa tendenza, in discesa(-0,78%).In lieve ribasso(-0,23%); pressoché invariato(+0,18%).Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,21% rispetto alla seduta precedente. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,13%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,09%.Il rendimento dell'è pari allo 0,03%, mentre il rendimento delscambia al 3,07%.