Borse europee tutte in negativo. Milano maglia nera

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Moncler

STMicroelectronics

Exor

CNH Industrial

Brunello Cucinelli

Esprinet

Tod's

Ferragamo

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini. I mercati scontano i timori per il dilagare della variante Delta e per un possibile tapering prima del previsto negli Stati Uniti. Nel frattempo la Banca centrale europea ha presentato la nuova strategia di politica monetaria , cambiando il suo obiettivo di inflazione.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,39%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.814,8 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,58%.Pesante l'aumento dello, che si attesta a +114 punti base, con un deciso aumento di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dello 0,76%.lettera su, che registra un importante calo dell'1,97%, affonda, con un ribasso dell'1,94%, e crolla, con una flessione del 2,39%.Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione del 2,82%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che continua la giornata a 27.002 punti, in forte calo del 2,75%.Depresso il(-2,23%); con analoga direzione, in netto peggioramento il(-2,11%).Affondano o perdono terrenoLe più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,50%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,42%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,01%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,84%.per tutti i titoli a media capitalizzazione italiani.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -5,18%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,58%.In caduta libera, che affonda del 4,54%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,4 punti percentuali.