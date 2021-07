Rosso a Wall Street tra variante Delta e Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

materiali

finanziario

beni industriali

Honeywell International

Goldman Sachs

American Express

Intel

Baidu

Discovery

Western Digital

(Teleborsa) - Avvio al ribasso per la borsa di Wall Street con gli investitori preoccupati per la variante Delta del coronavirus e per le ipotesi di un inasprimento della politica monetaria da parte della Federal Reserve. Dai verbali della riunione di giugno della banca centrale americana è emerso che il comitato direttivo della Fed ridurrà gli acquisti di titoli entro fine anno. E, gli addetti ai lavori si attendono una decisione ufficiale già durante la riunione di politica monetaria di fine luglio.Sulle prime rilevazioni, ilè in calo (-1,07%) e si attesta su 34.311 punti; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l', che scivola a 4.305 punti. Variazioni negative per il(-1,29%); come pure, in ribasso l'(-1,15%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,60%),(-1,53%) e(-1,49%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,13%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,08%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,99%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,98%.Seduta all'insegna delLe peggiori performance si registrano su, che ottiene -3,62%.Sensibili perdite per, in calo del 3,32%.In apnea, che arretra del 3,30%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,23%.