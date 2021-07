Amplifon chiude a -6% a causa del nuovo ordine esecutivo di Biden

società leader nelle soluzioni uditive

(Teleborsa) - A picco la, che chiude gli scambi con un. Il titolo di Amplifon è crollato dopo la pubblicazione del nuovo maxi ordine esecutivo del presidente USA Joe Biden per stimolare la concorrenza. Il provvedimento comprende svariati campi dell'economia, ma un intero capitolo è dedicato agli apparecchi acustici."Gli apparecchi acustici sono così costosi che solo il 14% dei circa 48 milioni di americani con ipoacusia li usa - si legge nel comunicato della Casa Bianca - In media, costano più di 5.000 dollari al paio e questi costi spesso non sono coperti dall'assicurazione sanitaria. Uno dei principali fattori di spesa è che i consumatori, anche se gli esperti concordano sul fatto che la valutazione medica non è necessaria".Questo requisito sarebbe solo unper l'ingresso di più aziende che vendono apparecchi acustici. Viene sottolineato che i quattro maggiori produttori di apparecchi acustici controllano l'84% del mercato. Per questo Biden ha ordinato allo U.S. Department of Health and Human Services di prendere in considerazione l'emanazione delle attuali norme per