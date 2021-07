Dow Jones e S&P-500 poco mossi. Nasdaq su nuovi record

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche si attesta a 34.864 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.370 punti. In moderato rialzo il(+0,31%); senza direzione l'(+0,13%).Wall Street apre la settimana poco mossa, con gli investitori che guardano già ad alcuni eventi chiave nei prossimi giorni: sta iniziando la stagione delle, verranno diffusi i dati chiave sull'e il presidente della Federal Reserveinterverrà al Congresso.Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,08%),(-0,57%) e(-0,50%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,38%),(+1,22%) e(+0,72%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,32%.scende dell'1,11%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,59%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,55%.Tra i(+2,41%),(+1,86%),(+1,74%) e(+1,26%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,53%.Calo deciso per, che segna un -1,52%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,41%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,30%.