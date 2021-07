Mercato americano positivo. Attesa per trimestrali e dati inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche sta mettendo a segno un +0,34%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.379 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,09%); in moderato rialzo l'(+0,25%).Gli investitori guardano già ad alcuni eventi chiave nei prossimi giorni: sta iniziando la stagione delle, verranno diffusi i dati chiave sull'e il presidente dellaJerome Powell interverrà al Congresso.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,07%) e(+0,52%).Al top tra i(+2,85%),(+2,58%),(+1,98%) e(+1,07%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,32%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,93%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,78%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+3,60%),(+3,34%),(+2,01%) e(+1,42%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,20%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,16%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,91%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,59%.