Assicurazioni, Net Insurance e Sparkasse entrano nel capitale di V@lia

Net Insurance

(Teleborsa) -, compagnia assicurativa quotata su AIM Italia, e Cassa di Risparmio di Bolzano (Sparkasse) sono. V@lia è una società difondata recentemente a Trento e nata dalla collaborazione tra un gruppo di professionisti esperti nel settore della bancassicurazione e ISA (Istituto Atesino di Sviluppo) di Trento.La nuova società opererà soprattutto sul mercato bancario e finanziario, dapprima italiano e poi europeo, con l'obiettivo di caratterizzarsi per "l'esteso utilizzo delle", si legge in una nota."Siamo molto orgogliosi che due realtà come Net Insurance e Cassa di Risparmio di Bolzano abbiano deciso di stare al nostro fianco in questa nuova avventura - ha commentato, tra i soci fondatori di V@lia ed ideatore del progetto - Il loro know how consentirà a V@lia di raggiungere con maggior efficienza e rapidità i propri obiettivi".