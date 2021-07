Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,36%; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,35%, portandosi a 4.385 punti.Leggermente positivo il(+0,35%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,37%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,96%),(+0,90%) e(+0,59%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,28%),(+2,41%),(+1,43%) e(+1,32%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,32%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,95%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,87%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,65%.Tra i(+4,38%),(+2,80%),(+2,31%) e(+2,05%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,62%.In caduta libera, che affonda del 2,55%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,26 punti percentuali.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,99%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,6%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 4,9%; preced. 5%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,8%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 6,7%; preced. 6,6%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -6,87 Mln barili)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 1,2%; preced. 1,1%)14:30: PhillyFed (atteso 28,3 punti; preced. 30,7 punti).