Stabile la Borsa di New York su inflazione più alta del previsto

(Teleborsa) - A Wall Street, ile si posiziona su 34.975 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.378 punti. Sulla parità il(-0,15%); come pure, senza direzione l'(-0,11%). Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna.A pesare sul sentiment degli investitori sono i dati dell'inflazione di giugno ., i quali suggeriscono chepotrebbe non essere temporaneo. L'inflazione ha registrato una variazone del +0,9% su base mensile e del +5,4% su base annua, entrambe più elevate del consensus. Intanto è partita la, con Goldman Sachs Pepsi che hanno battuto le attese del mercato.del Dow Jones,(+1,28%),(+0,72%),(+0,71%) e(+0,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,32%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,07%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,78%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,7%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,89%),(+1,74%),(+1,47%) e(+1,44%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,35%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,82%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,49%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,46%.