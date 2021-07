Deboli le Borse asiatiche. Moderate perdite a Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - A, si è mosso sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale dello 0,26%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 15.189 punti, in prossimità dei livelli precedenti.I maggiori Listini asiatici sono scesi in scia alla debolezza di Wall Street, con gli investitori che temono che il più grande balzo dell'inflazione USA in 13 anni possa causare un. Intanto, la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ha sorpreso i mercati annunciando che metterà fine al suo programma emergenziale di acquisto di obbligazioni a partire dalla prossima settimana.In frazionale calo(-0,47%); con analoga direzione, sotto la parità, che mostra un calo dello 0,24%.Sui livelli della vigilia(+0,12%); in frazionale progresso(+0,33%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,01%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,11%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,11%.Il rendimento per l'è pari allo 0,03%, mentre il rendimento deltratta al 2,94%.