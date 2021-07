Debole la Borsa americana. Male i titoli tech

Dow Jones

(Teleborsa) -, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 34.949 punti, mentre, al contrario, si muove al ribasso l', che perde lo 0,42%, scambiando a 4.356 punti. In ribasso il(-0,85%); come pure, in frazionale calo l'(-0,47%).Gli indici azionari statunitensi perdono terreno con sui, mentre idopo che le nuove richieste di sussidi di disoccupazione nella settimana terminata il 9 luglio si sono attestate a 360 mila unità : ciò ha rafforzato le opinioni che vedono una sostanziale ripresa del mercato del lavoro.Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,97%),(-0,93%) e(-0,79%).Tra i(+1,51%),(+1,02%) e(+0,89%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,57%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,91%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,48%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,94%.Tra i(+5,17%),(+1,63%),(+1,32%) e(+1,19%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,92%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,82%.Sensibili perdite per, in calo del 4,29%.In apnea, che arretra del 3,74%.