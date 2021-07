Debole il mercato di Tokyo

TSMC

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a, con ilche archivia la seduta con un calo dello 0,79%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da mercoledì scorso; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,49%.In denaro(+0,74%); in lieve ribasso(-0,31%). Sui livelli della vigilia(+0,08%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia(+0,03%).Sulleè pesato il fatto che le azioni di) siano scese al minimo in due mesi dopo che i suoi margini lordi hanno deluso gli investitori, i quali avevano fatto affidamento sul produttore di chip per beneficiare della continua carenza di semiconduttori.Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,12%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,04%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,04%.Il rendimento dell'è pari allo 0,02%, mentre il rendimento delscambia al 2,95%.