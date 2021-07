Wall Street cauta tra dati macro e earning season

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza prudente per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori concentrata sull'inflazione e su come potrà influenzare le politiche monetarie delle banche centrali.Sul fronte macro, le vendite al dettaglio negli Stati Uniti , nel mese di giugno, sono cresciute dello 0,6%, molto più delle le attese degli analisti che attendevano un ribasso dello 0,4%. Le spese per consumi rappresentano un'ampia parte, circa il 70%, del PIL americano, e sono un termometro dell'andamento dell'economia del Paese.Tra gli altri dati in calendario nel pomeriggio: la fiducia dei consumatori elaborata dall'Università del Michigan e le scorte e vendite industriali.Continua nel frattempo laUSA che si sta confermando positiva.Sulle prime rilevazioni, ilsi attesta sui valori della vigilia a 35.032 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.371 punti. In moderato rialzo il(+0,41%); con analoga direzione, leggermente positivo l'(+0,26%).Nell'S&P 500, buona la performance del compartoTra i(+0,99%),(+0,92%),(+0,82%) e(+0,63%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,57%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,65%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,07%),(+1,18%),(+0,99%) e(+0,94%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,14%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,66%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,62%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,58%.