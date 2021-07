La variante Delta scuote di nuovo i mercati europei

S&P-500

(Teleborsa) - La settimana finanziaria si è aperta all'insegna del ribasso per le principali borse europee. A pesare sul sentiment degli investitori contribuiscono i timori per il diffondersi della variante Delta del coronavirus che potrebbe rallentare la crescita dell'economia. Forte calo anche per l'a Wall Street.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,18. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.805,7 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 67,2 dollari per barile, in netto calo del 6,42%.Sale lo, attestandosi a +113 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,70%.seduta drammatica per, che crolla del 2,62%, sensibili perdite per, in calo del 2,34%, e in apnea, che arretra del 2,54%. Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa del 3,34%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che retrocede a 26.315 punti, ritracciando del 3,28%.di Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento dell'1,81%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,07%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 5,07%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,75%.Soffre, che evidenzia una perdita del 4,73%.Seduta molto negativa perI più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -7,66%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,20%.Affonda, con un ribasso del 5,65%.Crolla, con una flessione del 5,48%.