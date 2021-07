Wall Street capitola su timori variante Delta

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa di New York. Sui mercati pesano i timori che la diffusione della variante Delta possa pesare negativamente sulle riaperture e sulla ripresaTra gli indici statunitensi, ilaffonda con una discesa del 2,66%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio l', che continua la seduta a 4.238 punti. Negativo il(-1,4%); come pure, in netto peggioramento l'(-2,03%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-4,74%),(-3,23%) e(-2,60%).ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,73%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,28%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,26%.In caduta libera, che affonda del 4,25%.Al top tra i, si posizionano(+6,47%),(+2,78%),(+1,20%) e(+1,15%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,94%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,6 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,06%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,98%.