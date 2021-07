Borse europee toniche dietro Wall Street

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Intanto la piazza Newyorkese è positiva con l', che segna un incremento dell'1,28%.Lieve calo dell', che scende a quota 1,176. Lieve calo dell', che scende a 1.806,4 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,78%.Lieve peggioramento dello, che sale a +114 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,69%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,55%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,54%, eavanza dello 0,81%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,59% a 24.107 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata giovedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 26.434 punti.Poco sopra la parità il(+0,6%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per il(+0,61%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 2,68%.Su di giri(+2,17%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,01%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,00%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,74%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,33%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,78%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,61%.di Milano,(+3,27%),(+3,18%),(+2,48%) e(+2,31%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,92%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,51%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,48%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,38%.