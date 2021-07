Germania, prezzi alla produzione giugno +1,3% mese +8,5% anno

(Teleborsa) - Prezzi alla produzione in rialzo più delle attese in Germania a giugno. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco (Destatis), i prezzi all'industria hanno registrato undopo il +7,2% del mese precedente. Il dato è migliore del consensus che indicava un +8,4%.Destatis sottolinea che si tratta dell'aumento più elevato rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente(+8,9%), quando i prezzi erano fortemente aumentati durante la seconda crisi petrolifera. I principali responsabili dell'aumento dei prezzi alla produzione rispetto a giugno 2020 sono stati i prezzi deie dell'Su, i prezzi hanno segnato una variazione pari a%, dopo il +1,5% di maggio e rispetto al +1,1% delle attese. I prezzi dell'sono aumentati del 16,9% rispetto a giugno 2020 e del 2,2% rispetto a maggio 2021. L'aumento dei prezzi da giugno 2020 a giugno 2021 è causato principalmente da underivante dal forte calo dei prezzi nella primavera 2020 in corso della pandemia.