Piazza Affari brilla insieme al Vecchio Continente

(Teleborsa) - Proseguono in territorio positivo le principali borse europee che, dopo un lunedì nero, continuano la scia rialzista intrapresa la vigilia. L'attenzione degli investitori resta tuttavia concentrata sugli sviluppi legati allae alle nuoveal vaglio in vari Paesi. Focus anche sulle: domani ci sarà la riunione dellada cui ci si attende che mantenga posizioni molto accomodanti. Dallagli operatori, invece, temono possa stringere le maglie della politica monetaria prima del previsto.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,178. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,28%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 67,3 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +114 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,70%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,93%, svettache segna un importante progresso dell'1,62%, e ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,47%. Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con ilin rialzo dell'1,64%; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che avanza a 26.910 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,15%),(+2,86%),(+2,75%) e(+2,59%).di Milano,(+5,51%),(+4,77%),(+4,22%) e(+4,04%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,81%.