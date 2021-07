Pioggia di acquisti a Wall Street su trimestrali positive

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche avanza a 34.779 punti (+0,75%); sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.350 punti (+0,62%). In moderato rialzo il(+0,24%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'(+0,46%). Gli indici principali della Borsa americana sono in rialzo grazie agli Verizon sono tra le aziende che hanno rivisto al rialzo la propria guidance dopo i dati positivi.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+4,31%),(+2,20%) e(+1,09%). Il settore, con il suo -0,41%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+3,95%),(+2,72%),(+2,68%) e(+2,58%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,75%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,91%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,78%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,56%.Al top tra i, si posizionano(+4,40%),(+4,27%),(+4,03%) e(+3,96%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,11%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,77%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,33%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,76%.