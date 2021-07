Borse asiatiche negative. Tokyo chiusa per festività

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta negative per le principali Borse asiatiche che hanno risentito della performance debole di Wall Street, la vigilia e della chiusura anche oggi di Tokyo per festeggiare lo Sport Day.L'indice diha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta in ribasso dell'1,56%.Negativo(-1,09%); senza direzione(+0,11%).Sui livelli della vigilia(+0,06%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia(+0,08%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,13%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,01%. Poco mosso anche l'Il rendimento dell'scambia allo 0,02%, mentre il rendimento per ilè pari al 2,93%.