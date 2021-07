Moderati guadagni a Wall Street, spinta dalle trimestrali

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche sale dello 0,64% a 35.045 punti, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.388 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,11%); in moderato rialzo l'(+0,45%).Lepositive dihanno reso gli investitori ottimisti in vista dei rapporti della prossima settimana dei più grandi nomi del settore tech. Negative pressioni inflazionistiche ) dopo la diffusione dei risultati, bene invece balzo degli utili su rilascio di riserve per perdite su crediti)Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,15%),(+0,97%) e(+0,51%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,06%),(+2,03%),(+1,46%) e(+1,31%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,38%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,24%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,98%),(+2,47%),(+2,36%) e(+1,95%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,75%.Crolla, con una flessione del 4,38%.scende dell'1,55%.Calo deciso per, che segna un -1,2%.