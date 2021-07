Positivo il Mercato americano. S&P 500 e Nasdaq su nuovi record

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Twitter

Snap

Facebook

Amazon.com

Apple

Microsoft

Alphabet

telecomunicazioni

beni di consumo per l'ufficio

sanitario

energia

McDonald's

Visa

American Express

Home Depot

Intel

Honeywell International

DOW

Facebook

Moderna

Monster Beverage

Alphabet

Intel

Baidu

Wynn Resorts

Bed Bath & Beyond

(Teleborsa) -, che mostra sulun rialzo dello 0,66%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dello 0,96%. In denaro il(+1,05%); sulla stessa linea, buona la prestazione dell'(+1,01%).Le trimestrali positive dihanno reso gli investitori ottimisti in vista dei rapporti della prossima settimana dei, tanto cheè in aumento di oltre il 6% senza aver ancora comunicato i dati degli ultimi tre mesi. Anche(società madre di Google) sono in rialzo.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,73%),(+1,29%) e(+1,19%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,76%.del Dow Jones,(+2,58%),(+2,30%),(+1,85%) e(+1,63%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,20%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,24%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,55%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,34%),(+4,53%),(+3,59%) e(+3,27%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,20%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,03%.In caduta libera, che affonda del 2,83%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,14 punti percentuali.