Seduta moderatamente positiva a New York

(Teleborsa) -, con ilche sale dello 0,68% a 35.062 punti, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dell'1,01%. Sale il(+1,15%); sulla stessa linea, positivo l'(+1,03%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,65%),(+1,28%) e(+1,22%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,43%.Tra i(+2,02%),(+1,95%),(+1,75%) e(+1,60%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,29%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,24%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,68%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,84%),(+5,30%),(+3,58%) e(+3,37%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,29%.Crolla, con una flessione del 3,57%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,27%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,35%.