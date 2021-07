EdiliziAcrobatica acquista altre azioni proprie

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -ha comunicato che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti del 25 giugno 2021, dal 19 al 23 luglio 2021,ad un prezzo lordo medio di circa 12,4982 euro per azione e per uncomplessivo pari aPertanto, al 26 luglio, la Società detiene direttamente 29.577 azioni proprie, pari allo 0,3682% del capitale sociale.Andamento annoiato, a Piazza Affari, perche chiude la sessione in ribasso dello 0,39%.