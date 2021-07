Eventi e scadenze: settimana del 26 luglio 2021

Caltagirone Editore

(Teleborsa) -Mid&Small Summer Conference - Il management di Sanlorenzo - nelle persone di Massimo Perotti, Presidente e CEO, Carla Demaria, Consigliere Delegato e Sustainability Officer, Ferruccio Rossi, Responsabile della Divisione Superyacht e Attilio Bruzzese, Chief Financial Officer, incontrerà gli investitori domestici ed internazionali nelle giornate dal 26 al 30 luglioPre-Vertice delle Nazioni Unite - Il Pre-Summit dell'ONU sulla trasformazione dei sistemi alimentari di tutto il mondo si svolge alla FAO di Roma e riunirà agricoltori, popolazioni indigene, società civile, ricercatori, privati, leader politici e ministri dell’agricoltura, dell’ambiente, della salute e delle finanzeMid&Small Summer Conference - La Mid&Small Summer Conference è organizzata da Virgilio IR per mettere in contatto gli investitori istituzionali, sia italiani che esteri. L'evento si terrà in modalità virtualeConsiglio dell'UE - Riunione informale dei ministri dell'economia e delle finanzeTesoro - Comunicazione medio-lungo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione finanziaria semestrale relativa al primo semestre 2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodoIVA Comunitaria - Elenchi Intrastat mensili - Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di giugno 2021 solo per via telematica.IVA Comunitaria - Elenchi Intrastat Trimestrali - Presentazione elenchi INTRASTAT trimestrali relativi al 2° trimestre 2021 solo per via telematica.FOMC - Inizia la riunione di politica monetariaG20 - 3° Development Working Group MeetingBanca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in ItaliaG20 - 3° Sustainable Finance Working Group Meeting in videoconferenza15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaTesoro - Asta CTZ - BTP€i- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Appuntamento: Annuncio risultati e conference call- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa la mattina a Borsa chiusa e conference call per la presentazione dei risultati nello stesso giorno- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 30 giugno 2021- Risultati di periodoCNEL - Evento istituzionale - AssembleaFOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiMid&Small Summer Conference - Il management di SIT - con l'AD e Presidente Federico de' Stefani, il CFO Paul Fogolin e l'IR Manager Mara Di Giorgio - incontreranno gli investitori il 28 luglio per commentare al mercato le ultime novità societarieWebinar B20 - G20 - Al webinar B20 - G20 Dialogue on Digital Transformation organizzato da Confindustria, parteciperà Vittorio Colao, Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale. L'evento si svolge in streamingFOMC - Conferenza stampa di Jerome Powell8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di giugno10.00 - Ecomondo "Finanziamenti per Ambiente, Energia e Clima: il Programma LIFE” - Confindustria, in collaborazione con Ecomondo, presenta il webinar "Finanziamenti per Ambiente, Energia e Clima: il Programma LIFE", durante il quale verranno illustrati gli aspetti rilevanti del nuovo programma LIFE 21-27 e le call aperte nel bando 2021. I relatori saranno Angelo Salsi e Mario Lionetti, dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente (CINEA)Tesoro - Asta BOT- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Appuntamento: Conference call di presentazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference Call alle ore 14.00, per la presentazione dei risultati economico - finanziari del Gruppo al 30 giugno 2021- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021G20 - Culture Ministers' MeetingTesoro - Asta medio-lungo; Regolamento CTZ - BTP€i- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021 volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione del resoconto Intermedio sulla gestione al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale 2021- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati approvati- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call con gli analisti- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Esame della relazione semestrale del gruppo al 30 giugno 2021- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati al mercato finanziario- Appuntamento: Il CEO Francesco Starace e il CFO Alberto De Paoli, presenteranno in Conference Call con analisti e investitori, alle ore 18.00, i risultati dei primi 6 mesi del 2021- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Risultati del II trimestre 2021 e Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei dati finanziari- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria semestrale al 30.06.2021- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Appuntamento: Conference call con analisti e investitori in seguito al CdA- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Relazione finanziaria semestrale 2021- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- CDA: Risultati al 30.6.2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa al termine del Consiglio di Amministrazione e conference call per la presentazione dei risultati alla comunità nel pomeriggio- CDA: Relazione finanziaria al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati economico-finanziari- Risultati di periodo: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della semestrale consolidata al 30.6.2021- CDA: Disamina e approvazione KPI del secondo trimestre 2021- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Risultati di periodoRating sovrano - Irlanda e Ungheria - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Germania - Moody's pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Austria - DBRS pubblica la revisione del merito di creditoBanca d'Italia - Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Altre Istituzioni finanziarie; Conti finanziari settoriali; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territoriTesoro - Regolamento BOT- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 Giugno 2021- CDA: Approvazione della semestrale 2021 e relativa conference call- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati alla comunità finanziaria- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Approvazione della relazione consolidata del primo semestre 2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Risultati del II trimestre e I semestre 2021- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari trimestrali- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale- CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale esercizio 2021- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Conference call: Previsione acconto dividendo per l'esercizio 2021- Appuntamento: Conference call e webcast con analisti- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione dei risultati ad analisti e investitori- CDA: Approvazione della semestrale consolidata al 30.06.2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Appuntamento: Media briefing, alle ore 11.00, con il CEO Francesco Caio in occasione della presentazione dei Risultati del II trimestre e relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati del secondo trimestre e della prima semestrale 2021- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021Imposta di Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-07-2021.