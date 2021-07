Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

New York

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

beni di consumo secondari

sanitario

Chevron

Intel

DOW

Boeing

United Health

Honeywell International

Amgen

Nike

Mattel

Tripadvisor

Bed Bath & Beyond

Tesla Motors

Baidu

Moderna

Check Point Software Technologies

Nvidia

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia con gli investitori in attesa dellache si concluderà, dalla quale gli addetti ai lavori sperano di carpire informazioni sulla politica monetaria. Prosegue nel frattempo la: Tesla diffonderà i risultati dopo la chiusura odierna. Domani, sempre dopo il termine della contrattazioni, sarà la volta di Apple, Microsoft e Google.Tra gli indici statunitensi, ilmostra una variazione pari a +0,06%; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.414 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,09%); sulla stessa linea, sulla parità l'(+0,15%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,09%),(+0,83%) e(+0,61%). Il settore, con il suo -0,83%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,93%),(+1,87%),(+1,78%) e(+1,40%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,50%.avanza dell'1,55%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,95%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,64%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,94%),(+5,54%),(+3,45%) e(+2,95%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,20%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,04%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,03%.In caduta libera, che affonda del 2,10%.