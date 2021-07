Debole il mercato americano. Attesa per trimestrali dei colossi tech

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche lima lo 0,48%, troncando così la scia rialzista sostenuta da cinque guadagni consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.401 punti. In lieve ribasso il(-0,32%); come pure, in frazionale calo l'(-0,42%).Gli investitoridi, che saranno diffuse stasera dopo il termine della contrattazioni. Tra le più grandi società che hanno diffuso i dati, si segnalano UPS, con gli acquisti online che continuano a spingere ricavi e utili, General Electric, che ha alzato le stime per il free cash flow dell'intero 2021, e 3M, che ha rivisto al rialzo entrate e utili 2021 dopo i risultati positivi nel secondo trimestre.Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,40%),(-1,19%) e(-0,70%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -2,89%.Calo deciso per, che segna un -1,91%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,72%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,27%.(+4,48%),(+3,93%),(+1,70%) e(+1,43%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,89%.Affonda, con un ribasso del 2,77%.Crolla, con una flessione del 2,13%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,08%.