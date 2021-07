Somec acquisisce la maggioranza di Bluesteel per rafforzarsi in Europa

Somec

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha siglato unaccordo per, società trevigiana attiva nei sistemi ingegnerizzati di facciate e serramenti. Bluesteel sviluppa circa l'80% del proprio fatturato nei mercati internazionali, con un focus particolare in Gran Bretagna, Svizzera e Danimarca.L'operazione "haper Somec", spiega una nota, in quanto si inserisce nell'ambito del consolidamento internazionale della, dove il gruppo è attivo e in espansione negli Stati Uniti attraverso la controllata Fabbrica, acquisita nel 2018 e specializzata nello sviluppo di involucri vetrati per edifici destinati al mercato americano. L'ingresso di Bluesteel consentirà di espandere più velocemente il business civile in Europa.Nel 2020 Bluesteel ha realizzato unpari a 5,1 milioni di euro, un EBITDA pari a circa 0,2 milioni di euro, ha patrimonio netto di circa 2,1 milioni di euro e una Posizione Finanziaria Netta negativa pari a 0,8 milioni di euro. Ilprevede una componente fissa, pari a 1,5 milioni di euro, che sarà corrisposta alla data del closing, oltre ad una componente variabile a titolo di earn-out per un importo massimo complessivo pari a 0,5 milioni di euro, da corrispondersi entro il 30 giugno 2022. L'operazione verrà interamente finanziata attraverso l'impiego di"Il business di Bluesteel si inserisce nel solco dell'operazione Fabbrica negli Stati Uniti e dota il gruppo Somec di una presenza in Europa che ci mancava, grazie alla quale potremo crescere in maniera significativa nel vecchio continente", ha commentato. "L'obiettivo è creare sinergia tra i business e mettere a sistema competenze e network per consolidare la nostra presenza nei sistemi ingegnerizzati di facciate", ha aggiunto.