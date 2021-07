Wall Street in ribasso. Pesante perdita per il Nasdaq

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,54%, interrompendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 4.379 punti.il(-2,06%); con analoga direzione, in ribasso l'(-1,19%). Gli investitori attendono ledi, che saranno diffuse stasera dopo il termine della contrattazioni, con i titoli delle società che sono in pesante ribasso.Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nel listino, i settori(-1,95%),(-1,92%) e(-1,79%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+1,03%),(+0,83%),(+0,82%) e(+0,80%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,62%.Discesa per, che cede del 2,40%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,00%.Pessima performance per, che mostra un calo del 2,10%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,70%),(+3,50%),(+1,70%) e(+1,47%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,21%.Sensibili perdite per, in calo del 5,57%.In apnea, che arretra del 5,40%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,95%.