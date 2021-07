Borse asiatiche sotto pressione. Tokyo chiude in rosso

Nikkei 225

(Teleborsa) - Altra giornata di passione per le borse asiatiche, che chiudono in rosso, scontando il clima negativo a Wall Street e l'attesa per le decisioni della Fed.Sessione da dimenticare per la Borsa di, con ilche lascia sul terreno l'1,68%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi iniziata mercoledì scorso;, mentre l'indice Topix perde l'1,07%. Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,34%.Sacrificate le borse cinesi, conche arretra dell'1,05%, mentrearchivia la giornata in perdita dello 0,82%. Stessa sorte perche segna un -1,04%.Fra le altre piazze che chiuderanno più tardi gli scambi, negativa(-0,72%), assieme a(-0,6%),(-0,22%),(-0,15%) e(-0,26%).In ribasso(-1,22%); sulla stessa linea, in rosso(-0,59%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,02%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,05%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'scambia 0,02%, mentre il rendimento per ilè pari 2,9%.