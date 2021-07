Seduta contrastata per Wall Street. Positivo il Nasdaq

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 34.934 punti, con uno scarto percentuale dello 0,36%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.398 punti. Guadagni frazionali per il(+0,33%); sui livelli della vigilia l'(-0,12%).Ilè in rialzo grazie ai forti guadagni di(holding a cui fa capo il motore di ricerca Google), che scambia su un nuovo massimo storico dopo la trimestrale positiva . Rialzo contenuto per, che annuncerà i risultati dei tre mesi a giugno dopo la chiusura del emrcato.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,01%) e(+0,79%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,34%) e(-0,93%).del Dow Jones,(+4,76%),(+0,68%),(+0,65%) e(+0,65%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,40%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,38%.Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,27%.(+6,86%),(+5,60%),(+5,31%) e(+4,90%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,89%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,85 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,77%.Sensibili perdite per, in calo del 2,94%.